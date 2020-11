Roman Giertych w długim wpisie umieszczonym na Facebooku odniósł się do sprawy zatrzymania go przez CBA. Dokładnie opisał też swój obecny punkt widzenia na czasy, w których był wicepremierem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Adwokat twierdzi, że „odebrał Kaczyńskiemu władzę” i dlatego ten go nienawidzi.