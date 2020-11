Rozumiem, że młodzi mają ochotę protestować, wyjście na ulicę jest fajne, to duże przeżycie, ale większość głoszonych przez nich haseł jest po prostu dziwaczna. (...) To dziewczyny, które pewnie ani nie były w ciąży, ani nie rodziły. Nie wiadomo, czy na oczy widziały małe dziecko. Z drugiej strony nie jesteśmy w stanie przewidzieć jakiego dokonalibyśmy wyboru, gdyby to nas bezpośrednio dotknął dylemat: co dalej z dzieckiem potencjalnie niepełnosprawnym – mówi „Wprost” prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski, Konsultant Krajowy ds. Położnictwa i Ginekologii.