Do grona gwiazd popierających protesty odbywające się w Polsce dołączyła Marcelina Zawadzka. Prezenterka we wpisie opublikowanym na Instagramie stwierdziła, że strajki są wyrazem sprzeciwu wobec ograniczania możliwości wyboru. „Wszystkim wam życzę dużo siły” – zwróciła się do uczestników demonstracji.