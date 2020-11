Kto trafi do szpitala na Narodowym? Dyrektor dla „Wprost”: Karetka nie przywiezie tu każdego

Karetka nie przywiezie pacjenta bezpośrednio do Narodowego. Tworzymy szpital, a jednocześnie Centrum Koordynacyjne. Będzie kierować ruchem pacjentów z COVID-19 w całej Warszawie. Do pracy u nas zgłosiło się wielu młodych ludzi, pielęgniarki, ratownicy stanęli na wysokości zadania. Wiedzą, że to ogromna odpowiedzialność społeczna – mówi dr Artur Zaczyński, dyrektor tymczasowego Szpitala Narodowego.