Widziałam zdjęcia kilkudziesięciu policyjnych samochodów stojących przed domem Kaczyńskiego, te szpalery funkcjonariuszy w pełnym rynsztunku. Co złego trzeba zrobić, żeby być tak chronionym przed własnym narodem? Jeśli jest jakiś rodzaj refleksji u Kaczyńskiego, a podejrzewam, że musi być, bo to jednak inteligentny człowiek, to on chyba powinien już zacząć oswajać się z myślą, że jego czas się kończy. Przecież jego obóz też widzi nienawiść, którą ten człowiek dziś budzi u ogromu ludzi - mówi w rozmowie z „Wprost” Ilona Łepkowska.