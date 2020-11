Stan wyjątkowy powinien zostać wprowadzony natychmiast. Jeśli polskie władze teraz nic nie zrobią, za chwilę będzie 200 tys. zakażeń. Jeśli ktoś się teraz wacha z tą decyzją, w ogóle nie powinien pełnić ważnych stanowisk w państwie. To wszystko wymknęło się spod kontroli, wszystkiego brakuje, na co czeka rząd? Grozi nam katastrofa narodowa – mówi w rozmowie z „Wprost”, gen. Waldemar Skrzypczak. Były dowódca Wojsk Lądowych i były wiceminister obrony narodowej mówi też m.in. o tym, dlaczego w sanatoriach powinny powstać izolatoria dla pacjentów z COVID-19 i za co obarcza winą otoczenie Jarosława Kaczyńskiego.