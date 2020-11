Podczas środowej konferencji prasowej Mateusz Morawiecki zaapelował o to, by protesty przeniosły się z ulic do internetu. Na słowa premiera zareagował już Ogólnopolski Strajk kobiet, który wydał oświadczenie. Z zapowiedzi organizacji wynika, że możemy spodziewać się regularnych demonstracji w całym kraju.