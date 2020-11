We wtorek 3 listopada wieczorem do szpitala imiennego we Włoszczowej zgłosił się młody mężczyzna zakażony koronawirusem. Został przywieziony przez rodzinę, jednak z powodu braku miejsc musiał czekać na pomoc. Pomimo interwencjiu policji i przyjęcia go na oddział, 26-latek w nocy zmarł.