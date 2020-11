– Wczoraj był dzień złotej rybki, wiec wypowiedziałem życzenie, żeby dzisiaj się skończyła pandemia. Myślę, że tak niestety się nie stanie, ale to co widzimy w naszych prognozach i w danych, które do nas spływają, to jest światełko w tunelu – przyznał Waldemar Kraska na antenie Polskiego Radia. Wiceminister zdrowia uważa, że dziś Polska nie potrzebuje pomocy, jaką zaoferowali Niemcy.