„Zrobiliśmy to, Joe”. Poruszający telefon Kamali Harris do przyszłego prezydenta USA

Joe Biden wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych – ogłosiły w sobotę amerykańskie media. – Zrobiliśmy to! Zrobiliśmy to, Joe – to pierwsze słowa, które w rozmowie telefonicznej z prezydentem elektem powiedziała przyszła wiceprezydent USA Kamala Harris.