– Społeczeństwo przemówiło. Będę walczył o was wszystkich, o klasę średnią, o to by Ameryka znów była szanowana na całym świecie – powiedział prezydent elekt Joe Biden w pierwszym publicznym przemówieniu po ogłoszeniu przez media wyników wyborów. Do Amerykanów zwróciła się także nowa wiceprezydent Kamala Harris.