Na profilu prezydenta Poznania pojawiło się krótkie nagranie, w którym samorządowiec zaapelował do uczniów i nauczycieli. – Rządy przemijają, a to co zrobicie dzisiaj, będzie z wami przez następne dziesięciolecia – powiedział Jacek Jaśkowiak zachęcając adresatów filmiku do tego, by „nie dali się zastraszyć”.