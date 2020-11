– Joe Biden jest znany nie tylko z sympatii do Polski, ale do całego naszego regionu, dlatego spekulacje, że jego wygrana będzie oznaczać jakieś problemy dla Polski, to absurd – ocenił Donald Tusk. W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” szef Europejskiej Partii Ludowej stwierdził jednak, że będzie to problem dla polityków PiS.