„Małe dzieci – mały kłopot, duże dzieci – duży kłopot”. Tak mawiały babcie wielu z nas, przekazując starą poczciwą mądrość życiową. Teraz na plan pierwszy wysuwają się często dramatyczne kłopoty z dziećmi nienarodzonymi. Ale to nie koniec: prawdopodobnie na fali ekologicznej troski o Ziemię i istniejące na niej środowisko naturalne coraz powszechniejsza jest zaduma nad tym, czy w ogóle powinno się poczynać dzieci. Z jednej strony człowiek ma w głowie na trwałe umieszczone zalecenie, by posiadać dzieci i spotyka się z rozmaitymi zachętami do tego, z drugiej – świat wyraźnie rozłazi się w szwach i coraz więcej ludzi albo ogranicza rozmnażanie, albo wręcz się go wyrzeka. Takie stanowisko nieśmiało się wzmacnia i słusznie wydano poświęconą mu książkę Mikołaja Starzyńskiego „Antynatalizm. O niemoralności płodzenia dzieci”.