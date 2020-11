19 lat temu, w nocy z 26 na 27 października 2001 roku, Krzysztof, syn Włodzimierza Olewnika, właściciela zakładów mięsnych z Drobina został porwany a dwa lata później brutalnie zamordowany przez porywaczy, którzy więzili go w nieludzkich warunkach, w piwnicy domku letniskowego. Gdy jeszcze żył, rodzina robiła wszystko, by porywacze wypuścili go na wolność. Zapłacili gigantyczny okup, ale nigdy już nie zobaczyli Krzysztofa żywego. To największa zagadka kryminalna ostatnich dekad. Sprawa wciąż jest niewyjaśniona, bo choć sprawcy zbrodni odebrali sobie życie za kratami, pozostaje kluczowe pytanie: kto stał za porwaniem i morderstwem? – Prokuratorzy zmieniali się jak rękawiczki, ta sprawa była jak gorący kartofel – mówi „Wprost”, Danuta Olewnik-Cieplińska, siostra Krzysztofa. Nie liczy już na nic, bo „sprawiedliwości nie ma i nie będzie”, ale wciąż tli się w niej iskierka nadziei. Ujawnia, że śledczy odzyskali materiały, które „wcześniej zaginęły lub zostały zniszczone”: – Mamy nadzieję, że uda się coś nowego odsłonić.