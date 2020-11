11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości, a do Polski płyną różne życzenia. Pierogi, ogórki kiszone, zapiekanka, skoki narciarskie, WOŚP – to m.in. rzeczy, które zamieszczono w spocie Komisji Europejskiej z tej okazji. Nie wszystkim takie skojarzenia z Polską przypadły do gustu.