Podczas Marszu Niepodległości doszło do starć z policją, wybuchł też pożar na trasie przemarszu. Jest wiele nagrań wskazujących na to, że ogień wznieciły race rzucane na balkony budynku, a celowano w te, na których wisiały symbole Strajku Kobiet. Na jednym z nagrań słychać: „Zostaw! Nie gaś tego! Niech płonie ta ku***. To nie to mieszkanie”.