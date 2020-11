Wiele osób oburza się na „zmowę milczenia w Kościele”, na to, że wiedząc o rozlicznych jego brudach ten czy ów kardynał nie biegł natychmiast do mediów i do sądu... Dobrze, ale weźmy pod uwagę, że Kościół nigdy nie był instytucją ani liberalną, ani demokratyczną. Systemowo ta najstarsza instytucja świata zbudowana jest na kształt ustroju totalitarnego, z dyktatorem – papieżem i piramidowym schematem coraz niższych „rang”.