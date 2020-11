Antonii Macierewicz był jednym z uczestników środowego Marszu Niepodległości w Warszawie. Wiceprezes PiS uważa, że wydarzenie „byłoby wspaniałe”, gdyby nie działania policji. – Policja strzelała do ludzi. Strzelała do ludzi, choć to Antifa zaatakowała polskich patriotów. Nie wiem, kto wydał ten rozkaz, to musi zostać wyjaśnione – uważa Macierewicz.