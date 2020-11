Ks. Lemański o kard. Dziwiszu: Jan Paweł II go skrzywdził. To prosty człowiek, któremu dano zbyt wysokie krzesło

Niektórzy w Kościele cieszą się z tego, że zrobił się taki zamęt wokół Dziwisza, bo to niejako odsuwa w cień odpowiedzialność papieża, który jest dla Polaków postacią pomnikową. Głębsza refleksja wskazuje, że żadne działania sekretarza nie usprawiedliwiają zaniechań papieża. Może to źle zabrzmi, ale uważam że Dziwisz stał się kozłem ofiarnym. Człowiek, ironicznie nazywany „kapciowym”, nie rządził przecież całym Kościołem. Myślę że Jan Paweł II skrzywdził swego sekretarza, powołując go do godności arcybiskupiej. To prosty człowiek, któremu dano zbyt wysokie krzesło – mówi w rozmowie z „Wprost” ks. Wojciech Lemański, duchowny parafii św. Andrzeja Boboli w Łodzi, publicysta, działacz na rzecz upamiętnienia historii Żydów polskich, były proboszcz parafii w Jasienicy.