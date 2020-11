AGATA Meble, IKEA i JYSK apelują do premiera. Wspólny list sklepów meblowych

Obostrzenia wprowadzone przez rząd zaskoczyły polskie sklepy meblowe, które z dnia na dzień musiały zamknąć swoje drzwi przed klientami. Chociaż na co dzień ze sobą konkurują, to w obliczu widma kryzysu właściciele sieciówek postanowili wystosować wspólny apel do premiera. „Sklepy meblowe są bezpiecznymi miejscami zakupów” – zapewniają.