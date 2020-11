Badacze ustalili, że koronawirus występował we Włoszech już we wrześniu 2019 r.

Badacze z Mediolanu i Sieny ustalili, że koronawirus występował we Włoszech już we wrześniu 2019 roku. Wskazują na to badania wśród osób z rakiem płuc – u niektórych z nich przeciwciała na nowego koronawirusa stwierdzono jeszcze w ubiegłym roku.