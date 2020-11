Akcyza na wkłady z płynem do e-papierosów do zmiany?

Choć akcyza na płyny do e-papierosów i wkłady do podgrzewaczy tytoniu obowiązuje dopiero od 1 października, sposób jej naliczania już budzi wątpliwości, bo jedne wkłady do zamienników tradycyjnych papierosów są opodatkowane preferencyjnie względem drugich.