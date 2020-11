W całym kraju dramatycznie brakuje osocza ozdrowieńców, którzy przeszli już COVID-19 i mogliby się przyczynić do ratowania nowych chorych. We „Wprost” informowaliśmy już o trudnościach, na które natrafiają potencjalni dawcy oraz o stanie przygotowań w Narodowym Centrum Krwi. Teraz do apeli o oddawanie osocza dołączają kolejni politycy, ale według naszych informacji, sytuacja nadal jest bardzo zła. – Potrzebne jest natychmiastowe udrożnienie systemu i weryfikacja procedur – komentuje w rozmowie z „Wprost” lekarz z jednego z warszawskich szpitali.