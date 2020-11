Praworządność w Polsce, środowe protesty Strajku Kobiet, wystąpienie wicepremiera Kaczyńskiego, weto unijnego budżetu – to czwartkowe tematy Rozmowy Piaseckiego w TVN24 z ministrem w KPRM Michałem Wójcikiem. Dyskusja na antenie przybrała bardzo emocjonujący przebieg. – Jeśli to są te pana targi dzieci, to polska policja to gladiatorzy, a prezes Kaczyński to Kaligula – komentował słowa Wójcika prowadzący Konrad Piasecki.