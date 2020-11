Do Sejmu wpłynęły projekty uchwał, które wyrażają dwa całkowicie różne stanowiska w sprawie weta dla unijnego budżetu. W projektach partii opozycyjnych dominuje apel o porozumienie z Unią, z kolei projekt PiS wspiera działania rządu zmierzające do zawetowania budżetu, jeśli zostanie on powiązany z praworządnością.