Rozumiem, że pierwszym pytaniem zadawanym w czasie castingu prężącemu muskuły pretendentowi do roli „Top Model” nie jest pytanie o to, czy był karany. Albo, czy jeśli był, to jakich przestępstw się dopuścił. Ale ewidentnie w stacji TVN, ściągającej do programu obcokrajowca, który miał zostać w USA skazany za seks z nieletnią, coś poszło nie tak.