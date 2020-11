Lewica nie składa broni i ponownie próbuje zmienić prawo, żeby lepiej chronić restauratorów. We wtorek Adrian Zandberg poinformował, że do Senatu trafi poprawka do Tarczy 6.0, która określa maksymalny poziom prowizji, którą od lokali gastronomicznych mogą pobierać aplikacje takie jak Uber Eats czy Glovo. Wcześniej poprawka przepadła w głosowaniu w Sejmie.