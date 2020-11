Tajny lot premiera Izraela i szefa Mossadu do Arabii Saudyjskiej. „Trwa wyścig z czasem”

Na Bliskim Wschodzie trwa wyścig z czasem. Izrael i Arabia Saudyjska spieszą się z zawarciem formalnego sojuszu przeciwko Iranowi, zanim nowy prezydent USA powróci do rozmów z ajatollachami. By to osiągnąć, Saudowie gotowi są nawet wycofać swoje poparcie dla Palestyńczyków.