Sylwia Spurek, europosłanka reprezentująca frakcję Zielonych, poinformowała w programie „Onet Rano”, co znalazło się w rezolucji dotyczącej zakazu prawa do aborcji w Polsce. Pod dokumentem podpisały się dotychczas cztery grupy polityczne, a Europejska Partia Ludowa, do których należy PO i PSL zgłosiły do niej uwagi.