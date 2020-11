Mistrz Świata, Magnus Carlsen, w Norwegii ma status gwiazdy. Świetnie zarabia, ma sponsorów, kiedyś otwierał nawet mecz Realu Madryt, rozgrywał partię z Markiem Zuckerbergiem, czy Billem Gatesem. W Polsce nie jest kolorowo. Najwyższa wygrana na mistrzostwach kraju to 20 tysięcy złotych. W tym roku było nawet mniej, 15 tysięcy. Ale mam nadzieję, że po serialu „Gambit królowej” i to się zmieni, że pojawi się więcej sponsorów i nagrody w końcu będą proporcjonalne do pracy, jaką szachiści wkładają – mówi Adrianna Staniszewska, trenerka znana jako „Pani od szachów”.