Ziobro: W negocjacjach nie można być miękiszonem. To my jesteśmy patriotami Unii Europejskiej

– W negocjacjach nie można być miękiszonem. Trzeba być twardym. Trzeba dbać o interesy własnego kraju. Polska i polski premier ma dbać o interesy Polski – przekonywał Zbigniew Ziobro odnosząc się do zapowiedzi polskiego weta dla budżetu Unii Europejskiej. Przekonywał, że to on i inni politycy PiS są „patriotami Unii Europejskiej”.