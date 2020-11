Miller wspomina, co usłyszał do unijnego negocjatora: Ty i Kwaśniewski, żeście nas oszukali

Na antenie TVN24 były premier Leszek Miller, który wprowadzał Polskę do UE, wspomniał gorzkie słowa Güntera Verheugena, jednego z kluczowych polityków w negocjacjach akcesyjnych z 2004 roku. Miller powiedział, że usłyszał od niego: – Ty i Kwaśniewski, żeście nas oszukali. Bo gdybyśmy wiedzieli, że Polska jest taka, jaka jest, to byśmy was nigdy nie przyjęli do Unii Europejskiej.