Kaleta oburzony pytaniem dziennikarki. „A co niestosownego jest w słowie pryncypał?”

„Jak daleko sięgają ambicje pana pryncypała, czyli pana ministra Zbigniewa Ziobry” – to pytanie zadane na antenie Radia ZET przez Beatę Lubecką oburzyło wiceministra Sebastiana Kaletę. – Liczy się to, żeby konkretne rzeczy w Polsce zmienić. To jest główny cel naszej działalności, a nie spełnianie ambicji osobistych, jak pani tutaj spekuluje – stwierdził polityk Solidarnej Polski.