We wtorek dobiegła końca trwająca od kilku dni historia odejścia posła Lecha Kołakowskiego z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Tym samym sejmowa reprezentacja partii rządzącej skurczyła się do 233 posłów i wróciły dyskusje o możliwych transferach do PiS. Na celowniku znaleźli się posłowie Kukiz'15, którzy do Sejmu weszli z list Koalicji Polskiej, tworzonej razem z PSL. Ludowcy zapewniają, że odejść nie będzie. „Wprost” sprawdził, jak komentowana jest ta sprawa w Kukiz'15.