– Drodzy przyjaciele z zachodniej, wschodniej i środkowej Europy – tak sformułowana warunkowość to kij na każde państwo. Nie tędy droga – to droga do rozbicia UE i my bronimy Unii przed tym rozbiciem – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji z premierem Węgier Victorem Orbanem.