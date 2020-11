W trakcie piątkowych obrad Sejmu posłanka Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira podarła Konstytucję RP. – Tak wygląda wasza ustawa. Tak przestrzegacie prawa – mówiła do rządzących. Prowadząca obrady wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska nie zareagowała na zachowanie polityk ze swojej formacji i zaskakująco podsumowała to, co stało się na mównicy.