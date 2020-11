Grodzki: Kto odbiera dodatki medykom i daje ponownie 2 mld na TVP, nie zasługuje na to, by rządzić

„Władza, która odbiera medykom dodatki za walkę z Covid-19 w czasie, gdy oni narażają zdrowie i życie, aby ratować Polaków, a jednocześnie lekką ręką daje ponownie 2 mld zł na rządową TVP, nie zasługuje na to, aby nami rządzić” – napisał marszałek Senatu Tomasz Grodzki. To komentarz do odrzuconego dzisiaj przez Sejm weta Senatu ws. nowelizacji ustawy covidowej.