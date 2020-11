– Od początku, i to robią zarówno politycy KO jak i dziennikarze „Wyborczej” mówi się o tym, że doszło do przekrętu. Sugeruje się, że sprawa ma podłoże kryminalne. Na to nikt do tej pory nie przedstawił jakichkolwiek dowodów –mówił wiceminister Janusz Cieszyński o sprawie zakupu przez Ministerstwo Zdrowia respiratorów, z których większość nie dotarła do Polski.