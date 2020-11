Marta Lempart: Będziemy pytać ludzi, czy usiąść do rozmów z rządem

– Strona rządowa prowadzi z nami rozmowy pałkami teleskopowymi i gazem pieprzonym – mówiła jedna z liderek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Marta Lempart w rozmowie z Agnieszką Gorczycą z Infor.pl. Czy Strajk Kobiet zdecyduje się na rozmowy z PiS? – Będziemy pytać ludzi, czy usiąść do rozmów. Osobiście jestem temu przeciwna, bo to jest nabieranie się na kłamstwa, ale to ludzie zdecydują – dodała.