Mamy 5 733 nowe przypadki koronawirusa w Polsce – poinformowało w poniedziałek 30 listopada Ministerstwo Zdrowia. To duży spadek liczby nowych zakażeń. Dla porównania – w niedzielę informowano o 11 483 wykrytych przypadkach. Łączna liczba osób zakażonych koronawirusem wzrosła do 990 811, a przypadków śmiertelnych – do 17 150.