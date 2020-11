Nowacka potraktowana gazem na Strajku Kobiet. Terlecki: Po co tam chodziła? Policja ma rację

– A po co tam chodziła? Pewnie że ma prawo. Ale brać udział w awanturach ulicznych, to niekoniecznie jest zadanie dla posłów – tymi słowami Ryszard Terlecki skomentował incydent z udziałem Barbary Nowackiej, do którego doszło podczas Strajku Kobiet. Posłanka została potraktowana gazem.