Prowizorium budżetowe w UE, do którego może doprowadzić weto Polski i Węgier, to znaczące cięcia w wielu programach. Sprzeciw Polski i Węgier może doprowadzić też do tego, że kraje UE dogadają się bez Warszawy i Budapesztu. Co za tym idzie – Polska straci dostęp do Funduszu Odbudowy, w którym przewidziano dla niej 64 mld euro.