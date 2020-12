Kosiniak-Kamysz chce wydłużenia ferii zimowych. Zaapelował do premiera

Najbliższe ferie zimowe wyjątkowo odbędą się w jednym terminie, co spotkało się z krytyką wielu środowisk. O zmianę tej decyzji prosi Władysław Kosiniak-Kamysz, który zaapelował do premiera o wydłużenie odpoczynku do dwóch miesięcy. Lider PSL powołał się przy tym na opinie przedstawicieli branży turystycznej.