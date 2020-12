„Erotica 2022”, pierwszy polski film Netfliksa, idealnie trafia w swój czas. To manifest nie tylko feminizmu, ale też zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Pięć pisarek, pięć reżyserek, jeden temat: kobieca seksualność. Ale także: miejsce kobiet w społeczeństwie trzeciej dekady XXI wieku, ich prawo do podmiotowości, do elementarnego szacunku, do decydowania o własnym ciele. A wszystko w dystopijnej atmosferze globalnej katastrofy, zagrożenia i niebezpieczeństwa.