Leszek Miller: Rząd Morawieckiego jest jak topielec. Gowin myśli, że go uratuje

Mateusz Morawiecki zachowuje się jakby przygotowywał opinię publiczną w Polsce na to, że funduszy nie będzie. Co to oznacza w praktyce? Nie mielibyśmy żadnych nowych inwestycji infrastrukturalnych. Polska nie miałaby z czego budować nowych dróg, przynajmniej jeśli chodzi o środki europejskie – mówi w rozmowie z „Wprost” były premier, a obecnie europoseł Leszek Miller.