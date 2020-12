Małgorzata Wassermann, posłanka PiS opowiedziała w rozmowie z „Wprost”, jak przechodziła koronowirusa i wyznała, że konsekwencje odczuwa do dziś. – Doszło do takiego wypłukania wit. B, że miałam podrażnienie komórek nerwowych, dokuczały mi duszności – opowiedziała. Parlamentarzystka namawia też Polaków, by pozostali w ferie w domu. – Obawiam się, że jeśli nie przetrzymamy tego stycznia, wirus dopadnie nas ze zdwojoną siłą – wieszczy. Pytana, czy zamierza, jak prezydent Andrzej Duda ruszyć na stok narciarski, skwitowała: – Nie jestem miłośnikiem narciarstwa. W ogóle mnie ten sport nie pociąga. Wassermann ujawniła też, dlaczego blisko jej do Jarosława Gowina, za co ceni posłankę od Szymona Hołowni i zdradza, kto stoi za decyzjami Mateusza Morawieckiego. Mówi też o patriotyzmie Pawła Kukiza, oczekiwaniach wobec policji i odpowiada, kiedy PiS zaskoczy nas nowymi pomysłami.