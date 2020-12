Do 11 grudnia placówki chętne do przeprowadzania szczepień przeciw COVID-19 mogą zgłaszać się do NFZ. Szczepionki będą darmowe, a być może pojawią się dodatkowe zachęty dla osób szczepiących się. Jak na razie połowa Polaków jest niechętna, a lekarze krytykują kryteria, jakie muszą spełnić placówki, by móc prowadzić akcję szczepień. Pojawia się też pytanie, czy Narodowy Program Szczepień nie pogorszy już i tak złej dostępności pacjentów do lekarzy.