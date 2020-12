O. Tadeusz Rydzyk: Biskup Janiak to współczesny męczennik

Biskup Edward Janiak to współczesny męczennik – obwieścił podczas mszy z okazji 29. urodzin Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk. Duchowny bagatelizował również seksualne nadużycia ze strony kapłanów. – To, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył. A kto nie ma pokus? – mówił.