Politycy Solidarnej Polski przedstawili raport, który ma dotyczyć „łamania praworządności przez Holandię”. Nie ukrywali, że jest on odpowiedzią na ostatnie działania Holandii, która chce postawić Polskę przed TSUE. – Skończyły się czasy, że to my jesteśmy chłopcami do bicia. My także przyglądamy się innym – mówił europoseł PiS Dominik Tarczyński.